القيادة العامة للقوات المسلحة تهنىء الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

القيادة العامة للقوات المسلحة تهنىء قداسة البابا / تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وكل أقباط الشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد القيامة المجيد .

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