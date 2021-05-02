محافظ المنوفية يسلم تُروسيكلات لعدد من الأسُر المستحقة والأولي بالرعاية ويؤكد...

سلم اليوم الأحد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد 12 ترو سيكل على الأسر المستحقة والأكثر إحتياجاً ، وذلك ضمن مشروع " رزق حلال " والمقدم من جمعية " صناع الحياة " بالمنوفية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، جاء ذلك عقب لقائه بعدد من الأسر الأولي بالرعاية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري والاستاذ إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومسئول جمعية صناع الحياة بالمنوفية وعدد من الشباب المتطوعين .

وفي لفتة طيبة قام محافظ المنوفية بتسليم مواد غذائية ولحوم مجمدة علي المستحقين ، يأتى هذا انطلاقاً من المسئولية المجتمعية في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ، وفي كلمته قدم المحافظ خالص التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يعيده علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات ، وأشار المحافظ علي ضرورة تشجيع ثقافة العمل الحر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من سوق العمل وخفض معدلات البطالة ورفع مستوي المعيشة ، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم ، وموجهاً بضرورة عقد لقاء مع الحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً قبل أجازة العيد مباشرةً لمساعدتهم ورفع المعاناة عنهم .

كما أوضح مسئول جمعية صناع الحياة بالمنوفية أن هذه المرحلة تأتى ضمن خطة الجمعية لتنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة على مستوى المحافظة وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجمعية ومحافظة المنوفية حيث تم تنفيذ علي مدار 7 أعوام ماضية 533 مشروع تروسيكل للأسر الأكثر احتياجا بمراكز وقري المحافظة ، بالإضافة الي تسليم 37 مشروع صغير تنوع ما بين محلات دواجن وأعلاف وبقالة و سرجة وتربية مواشي ومحلات أسماك وغيرها ، واستكمالا لخطة الجمعية يتم اليوم تسليم 12 تروسيكل كمرحلة أولي من التنفيذ السنوي للجمعية ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه هذا العام 100 مشروع صغير للأسر الأكثر إحتياجاً ، مشيراً إلي أنه يتم تحديد هذه الحالات من خلال عمل أبحاث ميدانية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوصول إلى الفئات المستهدفة والمستحقة للمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية ورفع العبء عن كاهلهم .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، معرباً عن تقديره لجهود القائمين علي جمعية صناع الحياة في توظيف الإمكانيات المتاحة لرفع العبء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية والأشد احتياجاً والمساهمة في توفير مشروعات صغيرة لهم تعينهم علي متطلبات الحياة، مثمناً دورها الرائد في العمل الخيرى وما تقوم به من مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة.