مايا مرسى ترسل برقية تهنئة لجميلة بوحريد

أرسلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة برقية إلى المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد ، للاطمئنان على صحتها، متمنية لها الشفاء العاجل وموفور الصحة.

واعربت الدكتورة مايا مرسي فى البرقية عن خالص تمنياتها القلبية بالشفاء العاجل للمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد ، متمنية من الله أن يحفظها وأن يشملها بعنايته .

يذكر أن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد طبقا لمصادر إعلامية جزائرية قد أصيبت بفيروس كورونا، حيث نقلت إلى مستشفى مصطفى باشا في العاصمة الجزائرية.

وقال مقربون من بوحيرد إن حالتها مستقرة ولا تدعو للقلق، مشيرين إلى أنه يُنتظر أن تغادر خلال ساعات بعد تحسن وضعيتها الصحية.