أرسلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة برقية إلى المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد ، للاطمئنان على صحتها، متمنية لها الشفاء العاجل وموفور الصحة.
واعربت الدكتورة مايا مرسي فى البرقية عن خالص تمنياتها القلبية بالشفاء العاجل للمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد ، متمنية من الله أن يحفظها وأن يشملها بعنايته .
يذكر أن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد طبقا لمصادر إعلامية جزائرية قد أصيبت بفيروس كورونا، حيث نقلت إلى مستشفى مصطفى باشا في العاصمة الجزائرية.
وقال مقربون من بوحيرد إن حالتها مستقرة ولا تدعو للقلق، مشيرين إلى أنه يُنتظر أن تغادر خلال ساعات بعد تحسن وضعيتها الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايا مرسى ترسل برقية تهنئة لجميلة بوحريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.