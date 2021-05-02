السودان: نتمسك بتوسيع آلية التفاوض في ملف سد النهضة

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن السودان تؤكد أنها تتمسك بتوسيع آلية التفاوض فى ملف سد النهضة حرصا على الوصول لنتيحة. وكان الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، أكد استعداد الفرق القانونية فى السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة، وتابع وزير الرى السودانى، سنجرى زيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة، متابعا: نتمسك بالموقف التفاوضى الوطنى المرتكز على حقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائى.

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