/629507/ترتيب-الدوري-الانجليزي-قبل-مواجهة-ليفربول-ومانشستريونايتد

تقام اليوم الأحد مباراة خامه تجمع بين ليفربول وفريق مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، خلال اللقاء الذي سيقام على أرض معلب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

يستعرض موقع دوت الخليج جدول ترتيب الدوري الإنجليزي يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد80 نقطة من أصل 34مباراة خاضها الفريق يحتل فريق مانشستريونايتد المركز الثاني برصيد67 نقطة من 33 أصل مباراة خاضها الفريق يقع فريق ليسترسيتي المركز الثالث برصيد 63 نقطة من أصل34 مباراة خاضها الفريق يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 61 نقطة من أصل 34مباراة خاضها الفريق يحتل وست هام المركز الخامس برصيد 55نقطة من أصل 33خاضها الفريق يقع ليفربول المركز السادس برصيد نقطة 54من أصل مباراة33 خاضها الفريق يقع توتنهام المركز السابع برصيد نقطة53 من أصل 33خاضها الفريق يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد نقطة52 من أصل 33مواجهة خاضها الفريق يقع استو فيلا المركز التاسع برصيد48 نقطة من أصل33 مباراة خاضها الفريق يحتل ليدز يونايتد المركز العاشر برصيد 47 نقطة من أصل34 مباراة خاضها الفريق يقع أرسنال المركز الـ11 برصيد46 نقطة من أصل46 مباراة خاضها الفريق يحتل وولفرهامبتون المركز الـ12 برصيد41 نقطة من أصل 33مباراة خاضها الفريق يقع كريستال بالاس المركز الـ13 برصيد38 نقطة من أصل 33مباراة خاضها الفريق يحتل فريق بيرنلي المركز الـ14 برصيد 37نقطة من أصل 34مباراة خاضها الفريق يقع ساوثهامبتون المركز برصيد37 نقطة من أصل 33مباراة خاضها الفريق يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ16 برصيد 36نقطة من اصل33 مباراة خاضها الفريق يقع برايتون المركز الـ17 برصيد36 نقطة من أصل 33مباراة خاضها الفريق يحتل فريق فولهام المركز الـ18 برصيد نقطة27 من أصل مباراة 34خاضها الفريق يقع ويست بروميتش المركز الـ19 برصيد25 نقطة من اصل33 مباراة خاضها الفريق يقع في المركز الأخير فريق شيفليد يونايتد برصيد17 نقطة من أصل مباراة33 خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي

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