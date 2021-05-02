/629508/العراق-ضبط-10-سجناء-بعد-عملية-هروب-جماعية-بمحافظة-المثنى

أعلن مسؤول عراقي، اليوم ، إلقاء القبض على 10 سجناء هاربين من سجن قضاء الهلال بمحافظة المثني، مؤكدا استنفار القوات الأمنية لإلقاء القبض على جميع الهاربين.

وقال محافظ المثنى أحمد منفي جودة ، في بيان صحفي اليوم جاء بالقناة العراقية " السومرية " إن "21 سجيناً ممن يتاجرون بالمخدرات هربوا فجر اليوم من سجن الهلال بعد أن اعتدوا على أحد حراس البوابة الرئيسة للسجن"، مشيرا إلى إلقاء القبض على ١٠ منهم.

وبين المحافظ أحمد منفى، أنه "وجه بحجز القوة المسؤولة عن المركز، وهم من قسم مكافحة المخدرات المرتبط إداريا بوزارة الداخلية، ولا يرتبط بمديرية شرطة المحافظة، من أجل التحقيق معهم في أسباب هروب السجناء وما إذا كانت عملية الهروب ناتجة عن إهمال أم متعمدة".

جدجير بالذكر ان سجن الهلال في محافظة المثنى شهد عملية فرار جماعية لسجناء، وجرى إغلاق جميع مداخل ومخارج المحافظة والشروع في عمليات البحث عن الهاربين.