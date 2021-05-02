اكتشاف مهول.. صور مناطق أثرية في السعودية أقدم من الأهرامات

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مناطق أثرية مذهلة تم اكتشافها في المملكة العربية السعودية، وكشفت أبحاث عن إنها ربما تكون أقدم منظر طبيعي أثري تم اكتشافه وأقدم حتى من الأهرامات.

أقدم الآثار في العالم

فيما نشر وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تغريدة عبر تويتر، دراسة أميركية تشير إلى أن الاكتشاف الأثري الهام في شمال غربي المملكة العربية السعودية، يؤكد أن الهياكل الحجرية الضخمة أو ما تعرف بالـ "المستطيلات"، تعد من أقدم الآثار في العالم.

يتجاوز عمرها 7000 عام

وأشار الأمير إلى أن تلك الآثار يتجاوز عمرها 7000 عام.

هياكل أثرية مبنية من جدران صخرية

وأفاد فيها باحثون، بأن الآلاف من الهياكل الأثرية المبنية من جدران صخرية في المملكة العربية السعودية، هي في الحقيقة أقدم من الأهرامات المصرية، والدوائر الحجرية القديمة في بريطانيا، وهو ما يجعلها ربما أقدم منظر طبيعي أثري تم تحديده على الإطلاق.

وأظهرت الدراسة في مجلة Antiquity نشرتها وسائل إعلام أميركية، أن عمر الهياكل الغامضة المنتشرة حول الصحراء في شمال غربي المملكة العربية السعودية، والمسماة "المستطيلات" حوالي 7000 عام.

كما أنها تعتبر وفق الدراسة، أقدم بحوالي 2000 عام من ستونهنغ في إنجلترا، وأقدم من أي هرم مصري.

أكثر من 1000 مستطيل

وقد لفتت ميليسا كينيدي، عالمة الآثار في جامعة أستراليا الغربية في بيرث ومؤلفة الدراسة، إلى أن هذه المناظر تصنف على أنها مناظر طبيعية ضخمة، موضحة أن الدراسة تتحدث عن أكثر من 1000 مستطيل.

عظام حيوانات برية

كما وجدت الحفريات التي أجريت في عام 2019 في غرفة واحدة من المستطيلات قروناً وعظام حيوانات برية ومستأنسة، معظمها من المواشي، بما في ذلك الأغنام والغزلان.

وتُظهر الرسومات الصخرية القديمة قطعان الماشية التي هي جزءا لا يتجزأ من معيشة شعب العصر الحجري الحديث في المنطقة.