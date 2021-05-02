/629511/أمريكا-تتعرض-لأول-هبوط-ليلى-لمركبة-فضائية-منذ-50-عام

كبسولة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX انفصلت من محطة الفضاء الدولية، وتوجهت إلى سواحل فلوريدا في وقت مبكر من اليوم الأحد، حيث شملت أربعة رواد فضاء داخل كبسولة Dragon، وسيقومون بأول هبوط مائي ليلي في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عامًا.

وبحسب موقع "Space" الأمريكي، شمل الطاقم رواد فضاء ناسا مايك هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية سويشي نوغوتشي، الذين أنهوا مهمة مدتها ستة أشهر إلى المحطة.

انطلق رواد الفضاء من المحطة في الساعة 8:35 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0035 بتوقيت جرينتش) يوم السبت الموافق 1 مايو، ثم أجرت مركبتهم الفضائية دراجون سلسلة من المناورات القصيرة للابتعاد عن المحطة الفضائية.

أمضت المجموعة الرباعية لرواد الفضاء ستة أشهر في الفضاء كجزء من أول رحلة طويلة بطاقم لـSpaceX، تسمى Crew-1، والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي فوق صاروخ فالكون 9.

جاءت تلك الرحلة في أعقاب رحلة تجريبية ناجحة لمركبة دراجون الفضائية التي نقلت رائدي فضاء من ناسا إلى المحطة الفضائية في مايو الماضي.

كما وصلت مهمة مأهولة أخرى مؤخرًا إلى المحطة في 24 أبريل، مع رواد فضاء Crew-2 الأربعة: شين كيمبرو من ناسا وميجان ماك آرثر ورائد فضاء وكالة الفضاء اليابانية،أكيهيكو هوشيد، ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت.

وكان وصولهم هو المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف مركبتين من طراز Crew Dragon في المحطة الفضائية في نفس الوقت، وأدى وصول Crew-2 إلى رفع العدد الإجمالي لرواد الفضاء إلى 11، ومع مغادرة Crew-1 ، يعود العدد الإجمالي لرواد الفضاء إلى سبعة.