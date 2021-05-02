نيودلهي تمدد الإغلاق أسبوعاً للسيطرة على تفشي فيروس كورونا

/629512/نيودلهي-تمدد-الإغلاق-أسبوعا-للسيطرة-على-تفشي-فيروس-كورونا

قامت العاصمة الهندية نيودلهي بتمديد قيود كورونا لمدة أسبوع من اجل السيطرة على موجة جديدة من الإصابات.

وأعلن القرار رئيس وزراء دلهي آرفيند كيجريوال في تغريدة له على موقع تويتر .

هذا وقد سجلت مدينة نيودلهي في المتوسط أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يومياً خلال الأيام الخمسة الماضية، وفقا لبيانات حكومية.

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في البلاد 400 ألف حالة يوم السبت، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 19 مليوناً، في المركز الثاني من حيث أعداد حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة.

وتسببت الزيادة الكبيرة في الإصابات في الضغط الشديد على المستشفيات ومحارق الجثث في البلاد، التي تعمل لوقت إضافي للتعامل مع المرضى والعدد المتزايد من الوفيات.

كما واجهت المستشفيات في الولاية نقصا في إمدادات الأكسجين المطلوب لعلاج المرضى، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.