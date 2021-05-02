/629514/السودان-تتحدث-عن-توسيع-آلية-التفاوض-في-ملف-سد-النهضة

أكدت السودان، أنها تتمسك بتوسيع آلية التفاوض فى ملف سد النهضة حرصا على الوصول لنتيحة، وفق ما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

مقاضاة الحكومة الإثيوبية

وكان الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، قد أكد استعداد الفرق القانونية فى السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة.

وتابع وزير الرى السودانى، سنجرى زيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة، متابعا: نتمسك بالموقف التفاوضى الوطنى المرتكز على حقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائى.

حملة المصريون في الخارج

وفى وقت سابق، أطلق المصريون في الخارج حملة عالمية تحت عنوان قدها وقدود لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها حول سد إثيوبيا.

وقال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي للاتحاد فرع السعودية، إن الحملة يشارك فيها العديد من المصريين بالخارج على مستوى العالم بينهم علماء ورجال أعمال وسياسين ورجال دين، وبمشاركة أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس لدعم القيادة السياسية المصرية.

محاولة "شراء الوقت"

فيما اتهمت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، حكومة إثيوبيا بمحاولة "شراء الوقت" عن طريق التعنت في مفاوضات قضية سد النهضة الإثيوبي.

تشغيل السد بما يحقق مصالح الدول

وأفادت وزارة الخارجية السودانية بأن الصادق أجرت في كمالا مشاورات ثنائية مع وزير الخارجية الأوغندي، سام كوتيسا، حيث بحثا عددا من الموضوعات على رأسها ملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا.

وقالت الصادق خلال المحادثات إن جولتها الإفريقية تأتي انطلاقا من حرص السودان على إطلاع دول القارة "على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث، أي السودان ومصر وإثيوبيا، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية من الجانب الاثيوبي.