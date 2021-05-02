/629516/تعرف-على-جدول-ترتيب-الدوري-الإسباني-قبل-مواجهة-برشلونة-وفالنسيا

تقام مباراة برشلونة أمام فريق فالينسيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء، علي بي إن سبورت إتش دي وان براميم، في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

سحتل أتيليتكو مدريد صدارة الدوري برصيد 76 من أصل 34 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 74 نقطة من اصل 34 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 71 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. ترتيب الدوري الانجليزي.. قبل مواجهة ليفربول ومانشستريونايتد يحتل فريق ريال سويسداد 53 المركز الخامس نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق ريال بتيس المركزالسادس برصيد 50 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق فياريال المركز السابع برصيد 49 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق غرناطة المركز الثامن برصيد 45 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق سلتا فيجو في المركز التاسعة برصيد 44 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق أتليتك بيلياو المركز العاشر برصيد 42 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق أوساسونا المركز الـ11 برصيد 40 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق ليفانتي المركز الـ12 برصيد 38 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق قادش المركز الـ13 برصيد 37 نقطة من أصل 33 مواجهة خاضها الفريق. يقع فريق فالنسيا المركز الـ14 برصيد 36 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق خيتافي المركز الـ15 برصيد 34 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق ألافيس المركز الـ16 برصيد 31 تقطة من أصل 34 مواجهة خاضها الفريق. يحتل فريق ويسكا المركز الـ17 برصيد 30 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق بلد الوليد المركز الـ18 برصيد 30نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق إلتشية المركز الـ19 برصيد 30 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق

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