/629517/لتجنب-الإصابة-بكورونا-العراق-تستأنف-رحلات-استثنائية-لإجلاء-ألف-مسافر-من-الهند

تستعد دولة العراق إلى إجلاء ألف مواطن من الأراضى الهندية فى الوقت التى يستشرى فيه وباء كورونا هناك، وذلك عبر رحلات استثنائية لإعادتهم إلى موطنهم.

العراق تستعد لاستئناف رحلات استثنائية

ووفقًا لما جاء على لسان المتحدث باسم سلطة الطيران المدنى العراقى، الذى قال فى تصريحات صحفية:" حتى الآن نحن ننتظر التعليمات من وزارة الصحة والبيئة، وقد استكملنا كل الإجراءات والموافقات اللازمة مع سلطة طيران الهند".

كما أشار إلى أن عدد العراقيين العالقين فى دولة الهند ألف شخص، وهم يسعون إلى العودة إلى بلادهم، ولذا نحن على اهبة الاستعداد من أجل استعادتهم.

موضع كارثى فى الهند

ووفقًا لما جاء على لسان المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقي، فإن موعد انطلاق الرحلة الاستثنائية لإعادة العراقيين من العالقين في الهند يتم التنويه عنه عبر الموقع الرسمي لسلطة الطيران المدني.

من جانبه فال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح صحفية لوكالة سبوتنيك:" تابعنا تطورات الأوضاع على المستوى الصحي في الهند، وقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية العراقية وبتوجيه من الوزير فؤاد حسين، قامت خلية الأزمة بمركز الوزارة بعقد اجتماع طارئ وعاجل".

كما أكد أن الاجتماع العاجل الذى جمع بينهم كان من أجل عرض آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالوضع الصحي فى الهند، وانعكاساته على العراقيين المسافرين لغرض العلاج.

كما نوه إلى أن سفارة جمهورية العراق في الهند تتلقى المناشدات وهي مستمرة مع الحالات التي تتلقى الاتصالات منها والمواطنين يزورون مقرها، ومقر قنصلية العراق العامة في مومباي.

وأضف الصحاف، أن إجراءات التنسيق والتواصل مستمرة مع العراقيين العالقين في الهند، وهي بأعلى مستوى، وقدر تعلق الخارجية جرت المخاطبات مع الخطوط الجوية العراقية وزارة الصحة، وتم توجيه سفارة جمهورية العراق لإجراء اللازم لتقديم الإغاثة العاجلة التي يحتاجها المواطنين هناك.