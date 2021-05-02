/629518/الكوارث-تنهال-على-إسرائيل-حريق-هائل-بجوار-مطار-بن-جوريون-وإخلاء-المنازل-المجاورة

انهالت الحوادث على إسرائيل واحدة تلو الأخرى، حيث اندلع حريق هائل بجوار مطار بن جوريون في إسرائيل، في نبأ عاجل أعلنته قناة العربية.

وفور نشوب حريق هائل بجوار المطار، تم إخلاء بعض المنازل المجاورة، وانتقلت وحدات كثيرة من خدمات الإطفاء والطوارئ إلى الموقع في محاولة للسيطرة على الحريق.

مصفاة للنفط شمالي إسرائيل

وكان حريق كبير آخر قد شب مساء الجمعة، داخل مصفاة للنفط في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء إلى المكان.

انيهار الجسر الموجود على جبل الجرمق

وكانت اسرائيل قد تعرضت قبل يومين لحادث انيهار الجسر الموجود على جبل الجرمق خلال احتفال "لاك بوعومر" الديني اليهودي، ما تسبب في سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وأعلنت المتحدثة باسم السفارة الأميركية، أن عددا من الرعايا الأميريكيين سقطوا بين عشرات القتلى والمصابين في تدافع خلال احتفال ديني يهودي بإسرائيل.

وقالت المتحدثة في إشارة إلى الحادثة التي وقعت مساء الخميس "يمكننا أن نؤكد أن عددًا من المواطنين الأميركيين كانوا بين الضحايا".

وأضافت: "تعمل سفارة الولايات المتحدة مع السلطات المحلية للتحقق مما إذا كان أي رعايا أميريكيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأميريكيين المعنيين وذويهم، واحتراما لأسرهم في هذا الوقت الصعب، نحجم عن الإدلاء بأي تعليق آخر".

جو بايدن ونتنياه و

وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتقديم العزاء.

أفدح الكوارث في تاريخ إسرائيل

ووصف نتانياهو الحادث بأنه أحد "أفدح الكوارث" في تاريخ إسرائيل، وتعهد بإجراء تحقيق شامل لضمان عدم تكراره.

وعكفت فرق طبية، على تحديد هويات الضحايا، بينما تحدث شهود عن رؤيتهم "جبلا" من الناس اختنقوا أو دهسوا في ممر عرضه حوالي ثلاثة أمتار بعد أن تكدست الحشود على منحدرات جبل الجرمق في شمال إسرائيل.