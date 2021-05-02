ترجمة لقطات الشاشة تلقائيًا من خلال Google Lens.. تفاصيل

/629519/ترجمة-لقطات-الشاشة-تلقائيا-من-خلال Google-Lens-تفاصيل
أصبح بإمكان تطبيق Google Lens الآن ترجمة النصوص الموجودة فى لقطات الشاشة تلقائيا للأجهزة التى تعمل بنظام Android 11 أو أعلى، حيث أنه وفقا لـ 9To5Google، يمكن للمستخدمين الآن التقاط لقطة شاشة للغة أجنبية والسماح لـ Google Lens بالقيام بالترجمة دون أى خطوة وسيطة.
مميزات التطبيق
ولعل الميزة الجديدة المثيرة متاحة على واجهة مستخدم لقطة شاشة Google Lens للأجهزة التى تعمل بنظام Android 11، وسيصبح زر الترجمة مرئيًا فى لقطة الشاشة وستؤدى النقر عليه إلى اكتشاف النص المطلوب وترجمته بسرعة.
مواصلة إبتكارات جوجل
وقد أفادت GizmoChina أن جوجل تواصل إطلاق ابتكارات من شأنها أن تساعدها فى الحفاظ على تفوقها بين منافسيها، وبالإضافة إلى ترجمة النص، يمكن للمستخدمين أيضًا نسخ النص الموجود على لقطة الشاشة، والذى يمكن تنزيله بعد ذلك للوصول إليه فى وضع عدم الاتصال أو مشاركته على تطبيق الترجمة من Google أو الشبكات الاجتماعية مثل Twitter أو Instagram.
وقال التقرير إنه يمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل اللغة الحالية للوصول إليها دون اتصال بالإنترنت ويمكنهم أيضًا إرسال لقطة الشاشة بسرعة إلى تطبيق ترجمة Google الكامل، وقد تم الكشف عن Google Lens لأول مرة فى Google I / O 2017.
فهى أداة للتعرف على الصور تم دمجها لأول مرة مع Google Assistant على Pixel 2 و Pixel 2 XL، وقد تم دمجه لاحقًا فى عام 2018 مع صور Google لكل من Pixels وأجهزة Android الأخرى، كما تم إصدار التطبيق كتطبيق مستقل على متجر Play فى يونيو 2018، واعتبارًا من يناير من هذا العام، سجل التطبيق أكثر من 500 مليون عملية تنزيل.
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