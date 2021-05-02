إيبراشية الوادى الجديد تحتفل بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إرسانيوس، أسقف الوادى الجديد، قداس عيد القيامة المجيد مساء أمس، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة ومقر المطرانية.



جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إرسانيوس، أسقف الوادى الجديد، قداس عيد القيامة المجيد مساء أمس، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة ومقر المطرانية. وشارك معه فى الصلاة الآباء كهنة الكنيسة القس برثلماوس، والقس تواضروس، والقس شنودة، والقس يوسف، وسط إجراءات احترازية مشددة.

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