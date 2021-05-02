عاجل.. السيسى يهنئ المصريين بـ شم النسيم وعيد القيامة: نسيجنا واحد لن يتبدد

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، التى تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه، فقد أثبتت مصر عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا، ولو كره الحاقدون تحيا مصر ويحيا شعبها وجيشها إلى يوم الدين.

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