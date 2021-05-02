شاهد.. دفعة الشهيد محمد مبروك تكرم الفنان إياد نصار

أهدت دفعة الشهيد محمد مبروك الفنان إياد نصار درعا تكريميا لتجسيده شخصية الشهيد “محمد مبروك" ضمن أحداث مسلسل “الاختيار 2”

ويذكر أن استضاف برنامج بيت للكل والمذاع عبر فضائية مصر الأولى الفنان إياد نصار وتحدث حول كواليس مسلسل الاختيار وتجسيده للشخصية وكواليس اختياره وغيرها من التصريحات .

وقال الفنان إياد نصار، إنه عندما تم إسناد دور الشهيد محمد مبروك فى مسلسل الاختيار 2 تطلب منه التعمق لداخل شخصية الدور، لافتا أنه تابع تفاصيل استشهاد الشهيد البطل، خاصة فى قضية التخابر الذي كان الشاهد الوحيد فيها.

وأوضح " نصار" ، خلال استضافته فى بيت للكل والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أنه تشرف كثيرا بأن عائلة الشهيد محمد مبروك رحبوا بفكرة تقديمه لشخصية الشهيد محمد مبروك وعلم أيضأ مدى حب الشهيد البطل للأعمال الدرامية للفنان إياد نصار.

وأشار إلى أن الشهيد البطل كان مشغولا دائما بمتابعة الأعمال الدرامية التى تكشف الفكر المتطرف لجماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أنه اعتمد فى إتقانه لشخصية الشهيد محمد مبروك على الإطلاع على الشخصية البطل من أسرة الشهيد وأصدقائه وشعر بعدها بالمسئولية الكبرى.

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أوضح الفنان إياد نصار، أنه قدم خلال دوره بمسلسل الاختيار 2 فكرة تقديم الشهيد محمد مبروك وليس تجسيد للشخصية بشكل كامل عن طريق البحث الكامل عن شخصيته وملامحها من أسرة الشهيد .

دفعة الشهيد محمد مبروك تهدي درع للفنان اياد نصار لتجسيده شخصية الشهيد في مسلسل #الاختيار٢ ي