شاهد.. أسماء أبو اليزيد فى كواليس حفل زفافها على أحمد مكى بمسلسل...

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "الاختيار 2"، حفل زفاف الفنان أحمد مكى "يوسف"، والفنانة أسماء أبو اليزيد "عليا"، وهو الزواج الذى توج قصة الحب الأشهر فى مسلسلات رمضان 2021 التي شغلت الجميع منذ بداية حلقات المسلسل، حيث أقيم الزفاف في منزل عليا لكنها تفاجأ بأن يوسف تأخر علي موعد الحفل، لتظهر المشاهد أن يوسف قرر الذهاب لقبر والده قبل الزفاف.

ونشرت أسماء أبو اليزيد، صورًا من كواليس حلقة أمس عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، التى تظهر فيها وهى تلتقط صورًا مع والدتها وصديقتها ضمن أحداث المسلسل، ليبدو أنها قررت استغلال الوقت الذى تأخر فيه يوسف على موعد الزفاف فى التقاط الصور، وعلقت عليها مازحة: "قلنا نتصور لحد ما العريس يوصل" وأرفقت التعليق بهاشتاج الاختيار ويوسف وعليا.

ولفت النجم أحمد مكى، الأنظار إليه خلال حلقات مسلسل "الاختيار 2"، الذى يعرض على قناة ON طوال أيام شهر رمضان، وبرع مكى فى تجسيد شخصية "يوسف" الضابط الملتزم والعاشق لمهنته، والرومانسى مع حبيبته والابن الحنون مع والده، والصديق الطيب والجدع مع كريم عبد العزيز وزملائه فى العمل، وخفيف الدم مع حبيبته عالية "أسماء أبو اليزيد".

كما لفتت قصة حب "يوسف وعالية" أنظار الفتيات، والتى كشفت الجانب الإنسانى فى حياة ضباط الشرطة، وما يعانون منه بطبيعة عملهم، ويظهر الجانب الإنسانى فى علاقة يوسف وعاليا وغيرته عليها، ورفضه لظهورها ببعض الملابس، وهو الأمر الذي كثيرًا ما تسعد الفتيات به فالغيرة عنوان الحب كما يقول البعض.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.