/629521/مع-إقتراب-أعياد-الربيع-وشم-النسيم-الصحة-تحذر-من تناول-سمك-الفسيخ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 6 طن و322 كيلو من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة و509 لترات من العصائر الغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

حملات مكبرة

جاء ذلك خلال حملات مكبرة قامت بشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع محافظات الجمهورية على الأسواق والمحال التجارية، فى إطار استعدادات الوزارة لأعياد الربيع وشم النسيم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن الحملات نجحت فى ضبط 2 طن و350 كيلو أغذية متنوعة وأسماك مدخنة ومملحة للشك فى صلاحيتها، و19 لترًا من الزيوت مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إعدام 3 أطنان و972 أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة، 490 لترًا من العصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

إغلاق 117 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

وأضاف الدكتور خالد مجاهد أنه تم المرور الميدانى على 882 منشأة غذائية، وسحب 1111 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حيث تم إغلاق 117 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، لافتًا إلى أنه تم تحرير 870 محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها.

وأكد مجاهد استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

تحذير من تناول الأسماك المملحة والمدخنة

وحذر الدكتور خالد من تناول الأسماك المملحة والمدخنة، حيث تحتوى على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى 17% من وزن هذه الأسماك، والتى قد تسبب أضرارًا شديدة خصوصا للذين يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال، لافتة إلى أنه عند شراء الأسماك يجب أن تكون من المحال المعروفة والتى تخضع للرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

كما حذر مجاهد من تناول "سمك الفسيخ" لأنه قد يمثل خطورة على صحة المواطنين، بسبب طريقة تحضيره التى تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، موضحًا أن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائى بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعى للإنسان.

إرشادات صحية لأعياد الربيع وشم النسيم

وفى ذات السياق، وجه مجاهد عددًا من النصائح والإرشادات للموطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة.

ونوه الدكتور خالد مجاهد إلى نشر فرق التواصل المجتمعى صباح اليوم الأحد بـ4 محافظات هى "القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا"، ضمن استمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعى بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية.