/629523/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-وغزل-المحلة-قبل-مباراة-الغد

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

أخر مباراة لعبها فريق غزل المحلة كانت منذ 16 يوم امام بيراميدز في المحلة، والتي انتهت بالتعادل. فيما لم يهزم في اخر 6 مواجهات في الدوري 2 فوز - 4 تعادلات غزل المحلة خامس أقوى خط دفاع في الدوري ودخل مرماه 18 هدف.

وإليكم أبرز أرقام مواجهات الفريقين في بطولة الدوري:

حيث التقى الفريقان في 91 مباراة، كان الفوز بجانب الاهلي في 50 مباراة خاضها الشياطين الحمر، بينما كان التعادل حاضرا في 30 لقاء وفاز غزل المحلة في11 مباراة.

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يعود الفوز الأول للأهلي على حساب غزل المحلة الى موسم 56-57 في المباراة التي انتهت بهدف دون رد وكان آخر فوز للأهلي في 25 أكتوبر2015 بهدفين دون رد فيما كان آخر فوز حققه المحلة على الأهلي في موسم 2009-2010.

مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.

نجح الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 120 مناسبة من خلال 65 لاعبا يتقدمهم حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، وكان حسام غالي قائد الأهلي السابق صاحب آخر أهداف الفريق في شباك غزل المحلة.

استقبلت شباك الأهلي 51 هدفا ونجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة في 49 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل في 23مباراة، أسامة عرابي لاعب الأهلي الأسبق أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما شارك في 20 مباراة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديثاً يقدم أداء جيدا، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.