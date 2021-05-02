/629524/الرئيس-السيسي-يهنيء-شعب-مصر-بمناسبة-احتفالات-شم-النسيم-وعيد-القيامة

جاء ذلك على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قال الرئيس” أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، التي تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه، فقد أثبتت مصر عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون دوت الخليج ويحيا شعبها وجيشها إلى يوم الدين “

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد بعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

الرئيس السيسي يشيد بالروابط الطيبة التى تجمع أبناء الشعب

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وان ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم.

كما بعث السيد الرئيس برقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحين في الخارج، معرباً سيادته عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.

رئيس النواب يهنئ البابا تواضروس

هذا وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد بعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‏، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة.

وقال جبالي في برقية التهنئة:" أتقدم بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع ‏الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد ‏القيامة المجيد".

وتابع رئيــس مجلس النواب:" قداسة البابا مثالاً يحتذى به في الوطنية، وصاحب مواقف مساندة ‏للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي ‏تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، داعيا المولى أن يرعى الوحدة الوطنية ويديم الألفة".