بديل مروان محسن «السوبر» يشعل الجدل داخل جدران القلعة الحمراء

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كشفت تقارير مغربية، أن دارة النادي الاهلي بدأ التحرك بشكل فعلي لحسم التعاقد مع سفيان رحيمي لاعب فريق الرجاء الرياضي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد

وحسبما ذكر موقع “le360 sport:” كشفت أن النادي الأهلي قد تواصل مع وكيل أعمال اللاعب خلال الأيام السابقة سفيان رحيمي نجم الرجاء المغربي لطلب التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة. وذلك بناءاً على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق والذي أعطى الموافقة علي ذلك الأمر.

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة قبل مباراة الغد

وأضافة التقارير أن مسئولو النادي الأهلي يستعدون حالياً لتقديم عرض رسمي لضم “رحيمي” لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل، وذلك بسبب تراجع مستوي الفني للثنائ مروان محسن ووالتر بواليا.

ومن ناحيه اخري يعد“رحيمي” من اللاعبين الواعدين، تألق مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا للمحليين، وحصل على جائزة أفضل لاعب وهداف البطولة، مما جعل إدارة نادي الرجاء تجدد التعاقد معه لمدة 5 سنوات إضافة.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديثاً يقدم أداء جيدا، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.

أخر مباراة لعبها فريق غزل المحلة كانت منذ 16 يوم امام بيراميدز في المحلة، والتي انتهت بالتعادل. فيما لم يهزم في اخر 6 مواجهات في الدوري 2 فوز - 4 تعادلات غزل المحلة خامس أقوى خط دفاع في الدوري ودخل مرماه 18 هدف.

حيث التقى الفريقان في 91 مباراة، كان الفوز بجانب الاهلي في 50 مباراة خاضها الشياطين الحمر، بينما كان التعادل حاضرا في 30 لقاء وفاز غزل المحلة في11 مباراة.