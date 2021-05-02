«المهندس بياخد 80ألف جنيه»...الشيوخ يقر أنشاء مكتب فني لمجلس نقابة المهندسين

/629526/المهندس-بياخد-80ألف-جنيهالشيوخ-يقر-أنشاء-مكتب-فني-لمجلس-نقابة-المهندسين

تضمنت تعديلات قانون نقابة المهندسين الجديدة، إمكانية أن تقوم النقابة بإنشاء مكتبًا فنيًا يرأسه أحد أعضائها كما لها أن تشكل لجانًا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس، كما يحق للنقابة ندب ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، ممن لا يتجاوز راتبهم السنوي ثمانون ألف جنيه وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة.

تعديلات قانون نقابة المهندسين أمام الشيوخ

ويواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الثلاثاء المقبل مناقشة مواد قانون نقابة المهندسين حيث رأي المجلس من حيث المبدأ أن القانون فى مجمله جاء مُتماشيًا مع أحكام الدستور الذي ترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ على استقلالها،وكذلك تحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها إلى أخره من الأحكام، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في المواد المُقدمة من حيث تحديد النقابة لمواردها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للنقابة، وطبقًا لأحكام القانون.

وتنص مادة 31 من القانون بأنه لمجلس النقابة أن ينشئ لمعاونته مكتبًا فنيًا يرأسه أحد أعضاء النقابة، كما له أن يشكل لجانًا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس، ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، ممن لا يتجاوز راتبهم السنوي ثمانون ألف جنيه وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة. ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد، ولفترة أقصاها ثلاث سنوات.

مجلس الشيوخ ونقابة المهندسين

قانون نقابة المهندسين يعرف النقابة بأنها هى هيئة قانونية تتكون من مجموعة من الأشخاص يمتهنون نفس المهنة أو مهن متقاربة، وقد جاءت هذه التسمية من الأعراف المجتمعية حيث يطلق على كبير العائلة نقيب، وقد أنشأت النقابات للدفاع عن حقوق أصحاب المهنة وتمثيلهم والنهوض بأحوالهم وحماية مصالحهم.

قانون النقابة لم يتم إجراء أي تعديل عليه منذ إصداره، بما يتواكب مع التعديلات الدستورية الحديثة التي تمت في عام 2014 حتى يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة، مما كان له أثر واضح في عدم مواكبة المواد المتعلقة بالرسوم الهندسية الواردة بالقانون، ودور النقابة وأهدافها، وما تقدمه من خدمات للارتقاء بالمستوى العلميوالمهني للمهندسين،وتقديم الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وتدريب وتأهيل شباب المهندسين،خاصة وأن عدد أعضاء النقابة قد تجاوز سبعمائة ألف مهندس.