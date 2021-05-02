فيديو: مصر أرض الصالحين.. حكاية سيدنا مالك بن الأشتر صاحب السيف البتار

جدة - نرمين السيد - وأوضح على جمعة، خلال حديثه فى برنامج "مصر أرض الصالحين"، المعروض عبر القناة الأولى المصرية، أن الصحابى مالك بن الأشتر، كان يتمتع بمكانة خاصة فى قلب الإمام على بن أبى طالب رضوان الله عليه، حيث ناصره فى أكثر من موقف.
ولما بعثه سيدنا على إلى مصر واليا عليها، عقب مقتل محمد بن أبى بكر، قال: " بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف، فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، فإنه سيف من سيوف الله.."، حسبما أكد الدكتور على جمعة.
وخلال حديثه، لفت مفتى الديار المصرية، إلى مكانة سيدنا على بن أبى طالب فى قبل النبى محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى بعض أقوال النبى عن على، ومنها: "أنا مدينة العلم وعلى بابها"، و"الحق مع على أينما كان"، وغيرها.
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