الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس والأخوة المسيحيين بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وتقدم المجلس بخالص التهانى لقداسة البابا ولجميع الأخوة المسيحيين، متمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

ودعا المجلس، جميع المصريين للاحتفال بعيد القيامة المجيد للتأكيد على الترابط والتماسك الذى يميز الشعب المصرى العظيم، وأنهم نسيج واحد منذ فجر التاريخ مترابطين معًا ضد أهل الشر، مضيفًا أن مصر تضرب نموذجًا فريدًا فى التماسك والترابط الاجتماعى بين المسلمين والمسيحيين.

وأكد المجلس أن مصر ستظل بلد السلام والمحبة، داعيًا المصريين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة التحديات ولدعم مسيرة التنمية التى تشهدها مصر.