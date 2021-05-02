قالت السيدة انتصار السيسى على موقع التواصل الاجتماعى:أهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين .كل عام وأنتم بخير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيدة انتصار السيسى تهنىء الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.