سفير الإمارات يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأ الدكتور حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
وأعرب الشامسي عن خالص التهاني القلبية لجميع الأخوة الأقباط، بمصر وبدول العالم داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على البابا تواضروس والإخوة الأقباط بالخير والبركات.
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