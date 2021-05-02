السكة الحديد تواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية والتعقيم بالقطارات والمحطات

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر متابعة الإجراءات الإحترازية ، من حيث أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات ، وكذلك متابعة إلتزام العاملين والركاب بإرتداء الكمامة بمداخل المحطات والقطارات وذلك للحد من إنتشار فيروس كرونا المستجد . وتهيب الهيئة بالسادة الركاب ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة أثناء تواجدهم بالمحطات أو داخل القطارات وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة ذويهم وعدم تعرضهم للغرامة الفورية التى أقرها مجلس الوزراء وقدرها 50 جنيه .

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