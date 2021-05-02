وزير الكهرباء: مصر جاهزة لتلبية احتياجات دول الجوار من الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة جاهزية الشبكة القومية لتلبية متطلبات دول الجوار بأحتياجاتها من الكهرباء بعد أن تم تدعيم الشبكة وزيادة ومضاعفة قدراتها واقامة شبكة موازية ضاعفت قدرات خطوط الجهد الفائق والعالى مما يمكن من تبادل القدرات الكهربائية مع شبكات دول الربط والتشغيل الاقتصادى الامثل للشبكات وتلبية احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية في الدول الشقيقة خاصة ليبيا والعراق والسودان.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات لدعم الشبكة القومية باستثمارات بلغت 13 مليار و200 مليون جنيه في عام واحد وأنه يجرى تنفيذ عددا من المشروعات المهمة وفى مقدمتها ربط محطة الضبعة بالشبكة القومية واعداد اليات لتحسين كفاءة واداء الخطوط الهوائية واستحداث طرق جديدة للتغلب على التلوث في الاماكن شديدة التلوث.

وأوضح ان القطاع يحرص على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين مصر وكل من الأردن وليبيا والسودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من السعودية، وقبرص، وهيئة الربط الخليجي وان الاستثمارات التى انفقها القطاع لتطوير شبكات الكهرباء تهدف لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

وأكد نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، مشيرا إلى نجاح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة منذ عام 2014حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من 2300 كم إلى 6200 كم وزيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وفي ذات السياق اوضحت المهندسة صباح مشالى رئيس شركة نقل الكهرباء أنه جارى تنفيذ عددا من الدراسات الجديدة لمعرفة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة بالتعاون مع إستشاري عالمي باستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية وإعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.

وأضافت أنه فيما يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية تم توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات وصلاتها، واستخدام اطباق عازلات مطاطية في المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقًا لخريطة التلوث، والتوسع في استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد.

وتابعت أنه يتم حاليا إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث عدد (4) تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية ( تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا )و إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم عدد (106) محطة محولات بمنطقة مصر الوسطى كما تم الانتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي والذي يخدم عدد ( 109) محطة محولات بمنطقة مصر العلياوقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعين نحو 1،3 مليار جنيه.

وأوضحت الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتمادًا على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وإنجاز الأعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين، المجتمع.

واستعرضت مشالى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء لتدعيم شبكة النقل حيث تقوم شركة نقل الكهرباء بإعداد الخطط الإستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود ( 500، 220، 66 ك. ف ) وعداد الدراسات الفنية لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير، بالإضافة ومراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار.