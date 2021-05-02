الفنان صلاح عبدالله عن هادى الجيار وأحلام الجريتلى: لما بشوفهم بتحصلى حاجة...

أشاد الفنان القدير صلاح عبدالله بأدوار كل من الفنان الراحل هادى الجيار وأحلام الجريتلى في أعمالهم في موسم رمضان الحالي، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى تويتر: "لما بشوف أخويا هادي الجيار في الإختيار وأختي أحلام الجريتلي في نسل الأغراب بتحصلي حاجة غريبة قوي هموت وأوصفهالكم ومش عارف .

صلاح عبدالله يعرض له حاليا خلال موسم رمضان مسلسل "هجمة مرتدة" على قناة دى إم سى، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويسلط مسلسل "هجمة مرتدة" الضوء على عوالم خفية ويكشف المستور فى فترة مهمة مرت على مصر والمنطقة العربية، حيث تنطلق أحداث المسلسل بداية من العام 2007 .

ويجسد أحمد عز، خلال أحداث المسلسل، شخصية سيف العربي، والذى يعمل مع جهاز المخابرات العامة المصرية، وينجح في فضح عدد من المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد الوطن، بعد أن يتم تدريبه على يد المخابرات المصرية.