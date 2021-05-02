اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا بالدوري

وافق الاتحاد المصرى لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادى دجلة وسيراميكا بالجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لهما 18 و25 مايو الجارى على الترتيب، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.

ووفقا لجدول الدورى يلتقى الأهلى مع وادى دجلة فى الأسبوع الـ22 يوم 18 مايو، قبل أن يواجه سيراميكا يوم 25 من نفس الشهر فى الأسبوع الـ23، ثم يتوجه الأهلى إلى الدوحة لمواجهة نهضة بركان فى السوبر الافريقى يوم 28 مايو.

وسبق وأرسلت إدارة النادي خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع كلاً من ، وادي دجلة في الأسبوع الـ22 وسيراميكا في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.

على أن يؤدي فريق الأهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي..جاء ذلك عقب إعلان إتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتى زادت من الضغوط غير المسبوقة التى يتعرض لها الأهلي (مباراة كل 72 ساعة ) رغم إنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال أفريقيا.

وأكدت إدارة النادي على ثقتها في استجابة ااتحاد الكرة لطلب النادي العادل، خاصة أن فريق الاهلي تحمّل فوق طاقته وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي.