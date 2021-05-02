انت الان تتابع تفاصيل خبر حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية تفاصيل قامت الكنيسة القبطيّة بالإفصاح عنها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية حدث بعد أن أنهى المصلّون صلاتهم في الكنيسة، حيث كان المصلّون يقيمون الصلاة، ثم غادر جميع المصلّين الكنيسة المعروفة بكنيسة “رئيس الملائكة سوريال” و “الشهيد مارمينا”، و لحسن الحظّ تمّ إطفاء النيران التي انتشرت في المكان بدون أسباب أو براهين واضحة، الأمر الذي استدعى بدء التحقيق من قبل المختصين من رجال الأمن، و بسبب أنّ الصلاة كانت قد انتهت و المصلّون غادروا الكنيسة فلم يتعرّض أيّ أحد للإصابة.

ماهي الرواية المتكاملة لحريق كنيسة مارمينا؟

هبّت النيران في أربعة أدوار من أدوار كنيسة مارمينا بالعمرانية في محافظة الجيزة المصريّة.

حتى الآن ما زال سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية غير واضح و مجهول، و لا نعلم إذا كان السبب بفعل فاعل أو نتيجة ماس كهربائي مثلاً، و مازالت التحقيقات جارية.

سارعت سيارات الإطفاء للقضاء على الحريق و قد انتشرت مقاطع فيديو في كل صفحات التواصل الاجتماعي.

و قد كان عدد سيارات الإطفاء هو سبع سيارات، بالإضافة إلى سيّارتين من سيّارات الإسعاف التي كان هدفها نقل المصابين عند الضرورة.

و قد أوضحت المصادر أنّه كان هناك عدد من الأشخاص الذين أصيبوا بالاختناق بسبب النيران.

تفاصيل البيان الرسمي لمطرانية الجيزة

بيّنت مطرانية الجيزة في بيان رسمي و موّضح لها على الصفحة الرسميّة لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنّ هناك حريق شبّ في كنيسة مارمينا.

أظهرت في تفاصيل البيان السّابق أنّ أهالي منطقة العمرانيّة قد شاركوا في إنهاء الحريق مع الجهات المعنيّة و لم يتساهلوا أبداً في التعامل مع حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية.

و حسب ما يظهر أنّ الحريق أتى على محتويات الكنيسة في الطوابق الأربعة كلّها كاملة.

و تبيّن أنّه بعد الحريق بحوالي ساعة قدم إلى المكان النائب “إيهاب منصور”، و هو عضو مجلس النوّاب عن دائرة العمرانيّة، و قد انتشرت قوّات الشرطة بشكل كبير في المكان المحيط بالكنيسة.

و قد كانت كنيسة مارمينا مسبقاً قد أوقفت أي شكل من أشكال الاحتفالات، و ذلك بسبب تفشيّ و انتشار جائحة كورونا، حيث التزمت بالإجراءات الإحتياطيّة منذ بداية الجائحة، و لكن لم يكن بالحسبان حدوث حريق كهذا.

كما نعلم الحرائق في هذه الأوقات من السّنة تكون خطيرة جدّاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة، و لحسن الحظ كانت الأضرار ماديّة فقط.