/629527/الزمالك-هناك-رغبة-من-فرجاني-ساسي-لتجديد-عقده

وأوضح الدرديري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "عرض بيراميدز حديث يتردد، ولا يوجد أي نوع من الحوارات بين الزمالك و الأمور متوقفة في الفترة الحالية".

وتابع: "هناك الرغبة من فرجاني ساسي الأستمرار داخل جدران الزمالك حيث ترغب في تجديد عقدة".

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وأكمل: " نحن نرفض أي حديث عن تجديد اي لاعب في ذلك الوقت القاتل في ظل المنافسة الدوري الممتاز، ويريد عدم تشتيت ذهن الفريق ولا يوجد أي نوع من التفاوض مع اللاعبين على تجديد عقودهم".

وعن مشاكل مع كارتيرون أو عروض أضاف قائلاً : " ماهي اللي شائعان لهد الأستقرار داخل صفوف الفريق، وعلاقة كارتيرون بالمجلس جيدة جدًا ويعيش حالة جيدة مع الزمالك".

وأضاف: "والعلاقة بينه وبين أسامة نبيه على ما يرام، شخص أوصل معلومة خاطئة لكارتيرون والأمور عندما وضحت وعقدوا جلسة أصبح كل شئ يسير بشكل جيد".

هل كارتيرون لديه قلق على مركز حراسة المرمى ووقع عقوبات على محمود جنش ومحمد أبو جبل؟ أختتم قائلاً: "لا توجد أي عقوبات على جنش وأبو جبل، فالأول مصاب في ظهره، والأخير مصاب بكورونا، ومحمد عواد جاهز للقاء بيراميدز".

ويستعدنادي الزمالك لمباراته اليوم الأحد أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، قام علي استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريق السماوي مواصلة مسلسل الانتصارات، حيث يعلم صعوبة المعركة ولكن سيقاتل بكل قوة من أجل تعزيز رصيده من النقاط للاستمرار في التعمق بالمربع الذهبي وعدم الخروج منه.

فيما يسعي فريق بيراميدز في حصد الثلاث نقاط، بينما يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 37 نقطة من اصل 16 مباراة خاضها الفريق، وذلك بعد تحقيق التعادل في مباراته الأخيرة أمام فريق الجونة والتي انتهت بنتيجة 1/1، تعادل الفارس الأبيض أمام فريق المقاولون العرب بنتيجه هدفين لكل فريق