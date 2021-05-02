/629529/حازم-الجندي-يهنىء-البابا-تواضروس-والأخوة-الأقباط-بعيد-القيامة-المجيد

بعث المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والإخوة الأقباط، بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد .

المصريون في مواجهة المؤامرات

وأكد الجندي، في بيان له، أن شعب مصر العظيم مسلمين ومسيحيين، يحملون على عاتقهم حماية الوطن ويقفون صفاً واحداً في مواجهة كافة المؤامرات التي تحاك به من قبل قوى الشر والظلام،

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن المصريون نشأوا منذ الصغر على التعايش السلمي وتقبل كلاً منهما للأخر و أنه لا فرق بين مسلم أو مسيحي، بل يعيش الجميع كأسرة واحدة يجمعهم حب الوطن .

كما تقدم المهندس حازم الجندي، بالتهنئة للشعب المصري جميعا بمناسبة أعياد الربيع "شم النسيم"، داعياً المولى عز وجل أن يعود بالخير والسلام على جميع المواطنين، مناشدا الجميع بضرورة الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الإحترازية أثناء مراسم الإحتفال بالأعياد وذلك تجنبا لإحداث زيادة في معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.