دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب عمرو يونس خلال 120 يوم عمل برلماني

/629530/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائب-عمرو-يونس-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

يملك مجلس النواب الحالي، مجموعة من "عناصر القوة" التي تتحلى بها برلمانات العالم، من كوادر برلمانية تتمتع بالحيوية وامتلاك الرؤية العصرية الشبابية، دون أن ينقصهم الخبرات الواسعة والمنطلقات الوطنية التي لاتحيد عن المواطنين والمصالح العليا للبلاد.

ينطبق ذلك على النائب الواعد عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحد أهم أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، وعضو اللجنة العامة للبرلمان، والذي رصد دوت الخليج دخوله في حالة نشاط وتكثيف للجهد والأعمال منذ اللحظة الأولى لدخوله الحياة النيابية.

أولى النائب عمرو يونس على مدار 120 يوما، اهتماما خاصا بتلبية متطلبات المواطنين، خاصة فئات الشباب والعاملين في القطاع الطبي وغيره، وأظهرت تصريحات يونس المختلفة، رغبة قوية في التفاعل والاشتباك مع الشأن العام، وإلمام واسع بقضايا الوطن والمواطن.

بدايات قوية

جاءت حصيلة جهود النائب الواسعة حتى الآن، ممثلة في الآتي:28 ديسمبر، قال عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن ملف الرياضة بالمحافظات الحدودية على رأس أولويات عمله تحت قبة البرلمان، مضيفا أنه سيطالب وزارة الرياضة بعدم إخضاع ميزانية مراكز شباب والرياضة بالمحافظات الحدودية للكثافة السكانية.

وأضاف يونس حينها خلال استلامه كارنيه العضوية أنه يعتزم اتخاذ كافة الإجراءات النيابية فى هذا الملف، مشددا على ضرورة الاهتمام بشباب المحافظات الحدودية، لافتًا إلى أنهم كتلة عظيمة يمكن توظيفها لصالح الوطن، مشيرا إلى ضرورة وضع اهتمام خاص بالمحافظات الحدودية وسكانها من كافة النواحى الرياضية والتعليمية وغيرها.

17 يناير، حصل النائب عمرو يونس، على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب، والتي تختص بعدة مهام، من بينها مناقشة الموضوعات العامة والأمـور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.‎

18 يناير، قال النائب عمرو يونس،عقب اختياره عضوا باللجنة العامة بمجلس النواب، إنه سعيد بوجوده داخل اللجنة، قائلا: «شرف لي هذا الاختيار»، وأشار حينها في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة العامة يقع على عاتقها مناقشة قضايا هامة، متابعا: «سيكون لنا نقاشات مثمرة بها وأوراق بحثية لأي قضايا قد تؤول لها».

ولفت إلى أنه سيتم بكل دقة دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس للجنة العامة في ظل مهامها عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، متابعا: «سنقدم كل الأوراق حيال أي دراسة تحال للجنة أو تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية».

20 يناير، أطلق النائب عمرو يونس، تصريحات بخصوص موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الشهداء، موضحا حينها أن ذلك جاء من باب المسئولية المجتمعية لمساندة أسر الشهداء، وأضاف أنه تم تعديل المادة 8 بند واحد التى أثارت جدلا كبيرا جدا وهو أنه يخصم نسبة 5 من العشر ألاف بمعدل خمسة جنيهات، لافتا إلى أن الشهيد ضحى بنفسه من أجل كل الشعب.

وأوضح أن القانون يتضمن شهداء العمليات الإرهابية من المدنيين فقط، موضحا أنه تم تعديل المادة السابعة من أجل ان يكون نصفها هو إضافة قيمة 5 جنيهات على الخدمات والمستندات التى تصدر من الجهات العامة وهيئات قطاع الأعمال والشركات والشركات التى تملكها الدولة بنسبة أكبر من 50% .

31 يناير، وجه النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمة خلال الإطلاق الرسم ى لـ "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، أعرب فيها عن شكره لدعوة وزارة الهجرة للمشاركة فى هكذا فعالية تُعنى بالشباب، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم الشباب، وأن تنسيقية شباب الأحزاب خير دليل، حيث أكد أن الشباب المصر ى ذ ى معدن أصيل حريص على وطنه.

وتابع يونس أنهم فخورون بما يشاهدونه اليوم من خبرات شبابية، مثمنا مبادرات وزارة الهجرة للحوار مع الشباب المصر ى بالخارج، حيث أضاف: "مررنا بما مر به الشباب، وما تقوم به وزارة الهجرة شيء رائع لإدماج المصريين بالخارج ف ى خطط الدولة، وتعميق التواصل مع شباب الدارسين بالخارج".

وأكد حينها على دعم القيادة السياسية للشباب وحرص الدولة المصرية على الاستفادة من أبنائها وطاقاتهم لبناء وطن قو ى بسواعد شبابها وعقول أبنائها بالداخل والخارج.

قضايا المواطن

8 فبراير، ساهم النائب في توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمدة ثلاث سنوات، يتضمن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية الجاهزة والمستلزمات المتوافرة لدى الشركة ومصرح بها من وزارة الصحة.

وجاءت مجهودات يونس حينها بالتزامن مع طرح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبادرة «أبطالنا رموز العملة الوطنية»؛ لتخليد جهود الفرق الطبية من أطباء وأطقم تمريض وإسعاف مصري وصيادلة في مواجهة فيروس كورونا، ومنع انتشار العدوى ومواصلة العمل ليل نهار لحماية المواطن المصري، وهو ما دفع التنسيقية حينها لمناشدة وزير المالية ورئيس الوزراء بتفعيل مبادرة أبطالنا رموز العملة الوطنية، والتي تسعى إلى طباعة رموز الفرق الطبية على العملة المحلية المعدنية تخليدا لجهودهم.

9 فبراير، تكفل النائب عمرو يونس، بشرح فلسفة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقال حينها يونس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه تم وضع حد أقصى لسعر الملصق الإلكتروني في إطار منظمة النقل الذكي، مع مراعاة الزيادة السنوية كل عام.

وأضاف أن البند المقترح لمصروفات الملصق الإلكتروني بالقانون كان لا يتضمن حد أقصى لهذا تم تحديده بحد أقصى يصل إلى 300 جنيه، ويبدأ من 75 جنيها، موضحات أن وضع الحد الأقصى لمصروفات الملصق لإلكتروني يضفي الدستورية على البند المقرح بالقانون ولا يسمح بأية زيادات عشوائية من جانب أي جهة أخرى على المواطن، ذاكرًا أن الرسوم السنوية على السيارات لتغطية تكلفة الشبكة الإلكترونية للمتابعة والمراقبة المرورية بسيطة بالمقارنة مع الفائدة التي تعود على المواطن من تطبيق منظومة النقل الذكي.

وأكد أن سرقة السيارات ستكون مستحيلة في ظل المنظومة الجديدة، إضافة إلى منع الاختناق المروري، متابعًا: «لا أظن أن المصروفات السنوية وسعر الملصق الذي يدفع لمرة واحدة يشكل عبئًا على المواطن».

وأوضح أن تكلفة الرسوم السنوية على السيارات في إطار تطبيق منظومة النقل الذكي تصل إلى 75 جنيها، مضيفًا أنها متدرجة على مركبات النقل والجمرك، فضلًا عن مراعاة تخفيض التكلفة على أتوبيسات المدارس والمركبات غير الهاتفة للربح.

2 مارس، أعرب النائب عمرو يونس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقديره لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها، وقال إن الأكاديمية تقدم دور وتخريج شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة، مضيفا أنها شركاء النجاح والبناء، ومتطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها في مختلف المجالات.

وأكد يونس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأكاديمية اثبت خلال الفترة الأخيرة وجودها، مشيرا إلى أنها تساهم في تخريج المئات من الكوادر المتميزة في كثير من التخصصات التي يحتاجها الوطن.

تكثيف النشاط

15 مارس، شارك مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في افتتاح مكتب النائب علاء عصام ومكتب التنسيقية للخدمات الجماهيرية في منطقة البدرشين، وذلك مع النواب عماد خليل، و أميرة صابر و أحمد زيدان و رشا كليب و مارسيل سمير و أحمد مقلد و ايمان الالفى أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب.

19 مارس، شارك النائب عمرو يونس أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووفد من التنسيقية في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، وذكرى استرداد طابا ورفع العلم المصري في ١٩ مارس ١٩٨٩، وحضر وفد التنسيقية في مراسم رفع العلم المصري بحضور قائد الجيش الثالث الميداني، ومحافظ جنوب سيناء، ووزراء الأوقاف، والشباب والرياضة، والتموين، ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والمحلية بالمحافظة.

31 مارس، صرح بأن مجلس النواب قد وافق على الطلب الموجه من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستجواب وزير الدولة لشؤون الاعلام وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الاعلام والذي يعد بمثابة عريضة اتهام للوزير .

8 إبريل، حضر النائب ورشة عمل " خلي صوتك مسموع " مع شباب محافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والنائبة أميرة العادلي، والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وبمشاركة الدكتور محمد السيد سالم، عبير الريان، أسامة الرفاعى، نور الشيخ، عماد رؤوف، إيمان طلعت، نرمين مصطفى، جهاد سيف، محمد أبو النجا أعضاء التنسيقية، وعدد من شباب وكوادر المحافظة.

وخلالها أطلق النائب تصريحات هامة، شدد فيها علي مخاطبة وزارة الصحة لتوفير التطعيمات لطلاب الامتياز وكذلك توفير الأجهزة التى تعانى المستشفيات من عجز فيها، وتضمنت الورشة أربعة محاور، القطاع الصحي، دور الشباب الجامعي في عملية التطوير المجتمعي وتحقيق التنمية، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودورها في مواجهة البطالة، وأخيرًا دور الشباب والرياضة في التنمية الذاتية والاقتصادية للشباب.