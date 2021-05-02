/629531/ليبيا-إصابة-رئيسة-بعثة-منظمة-الصحة-العالمية-بكورونا

أصيبت رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، اليوم الأحد، بفيروس كورونا.

أخذت لقاح كورونا

وقال مكتب المنظمة في بيان صحفى أن اليزابيت أجرت اختبار الـ بي سى آر، الخاص بكورونا، وكانت النتيجة إيجابية، علمًا بأنها كانت قد تلقت مؤخرًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

حالتها الصحية

وأضافت المنظمة عبر موقعها، أن هوف حاليًا لا تعانى من أية أعراض وتمضى فترة العزل الذاتى المنزلى لمدة أسبوعين.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كوفيد-19 وكذلك الاستمرار فى اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.

تسجيل 363 إصابة في ليبيا

بينما ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أنه تم تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و525 حالة شفاء و10 وفيات.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تلقى 2320 عينة من مختبراته المرجعية، أظهرت التحاليل المعملية لها سلبية 1957 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 363 عينة، منها 298 جديدة و65 مخالطة، بنسبة 15.6%.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات في ليبيا ارتفع منذ ظهور الوباء، إلى 177 ألفا و871 حالة، تعافى منها 163 ألفا و716 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3039 وفاة، بينما لا تزال 11 ألفا و116 حالة نشطة حتى الآن.