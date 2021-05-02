/629532/تشكيل-آرسنال-الرسمي-لمواجهة-نيوكاسل-النني-أساسيا

يدخل فريق أرسنال مباراته اليوم الاحد أمامك فريق نيوكاسل والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويسعى أرسنال إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه في جدول الدوري، بعدما بات الفريق أحد فرق وسط الجدول، وهو الأمر الذي لا يقبله عشاق فريق المدفعجيةبينما يتمنى نيوكاسل تحقيق انتصار يبعده عن منطقة الهبوط من البريميرليج.

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وجاءت تشكيل آرسنال الرسمي:- حراسة المرمى: ماثيو رايان. خط الدفاع: جرانيت تشاكا، جابرييل، دافيد لويز، هيكتور بيليرين. خط الوسط: داني سيبايوس، محمد النني، مارتن أوديجارد. خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، ويليان، بير إيميريك أوباميانج.

تشكيل نيوكاسل الرسمي:- حراسة المرمى: مارتن دوبروفكا. خط الدفاع: جاكوب ميرفي، فيدريكو فيرنانديز، كيران كلارك، بول ديمييت، مات ريتشي. خط الوسط: ألميرون، شين لونجستاف، شيلفي. خط الهجوم: كالو ويلسون، آلان سانت ماكسمين.