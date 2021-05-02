لـ«خريجي كليات الهندسة»..أعرف أول 500جنيه هتدفعها فى حياتك العملية

/629533/لـخريجي-كليات-الهندسةأعرف-أول-500جنيه-هتدفعها-فى-حياتك-العملية

حددت تعديلات قانون نقابة المهندسين الرسوم المقرره علي كل طالب عد تخرجه من أجل الإ لتحاق بنقابة المهندسين، وخاصة علي مستوي القيد حيث خصصت 500جنيه بعد أن كانت 10جنيهات في الماضي، وذلك بحسب المادة 4 من مشروع القانون المعروض أمام مجلس الشيوخ، وسيواصل مناقشته له يوم الثلاثاء المقبل.

مــــادة 4 من مشروع القانون تنص علي أن تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمائة جنيه يُسدد نقدًا.وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخليويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابةخلال أسبوع من تاريخ صدور القرار وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

رسوم القيد بنقابة المهندسين

التعديلات الجديدة تضمنت أيضا موارد النقابة وهي رسوم القيد واشتراكات الأعضاء ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمس وعشرون ألف جنيه، وما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات، وما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

قانون نقابة المهندسين يعرف النقابة بأنها هى هيئة قانونية تتكون من مجموعة من الأشخاص يمتهنون نفس المهنة أو مهن متقاربة، وقد جاءت هذه التسمية من الأعراف المجتمعية حيث يطلق على كبير العائلة نقيب، وقد أنشأت النقابات للدفاع عن حقوق أصحاب المهنة وتمثيلهم والنهوض بأحوالهم وحماية مصالحهم.

مجلس الشيوخ وقانون نقابة المهندسين

قانون النقابة لم يتم إجراء أي تعديل عليه منذ إصداره، بما يتواكب مع التعديلات الدستورية الحديثة التي تمت في عام 2014 حتى يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة، مما كان له أثر واضح في عدم مواكبة المواد المتعلقة بالرسوم الهندسية الواردة بالقانون، ودور النقابة وأهدافها، وما تقدمه من خدمات للارتقاء بالمستوى العلميوالمهني للمهندسين،وتقديم الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وتدريب وتأهيل شباب المهندسين،خاصة وأن عدد أعضاء النقابة قد تجاوز سبعمائة ألف مهندس.