/629535/اتحاد-كرة-اليد-يقرر-حسم-الموسم-المؤجل-بمنح-الزمالك-لقب-الدوري-والأهلي-لقب-الكأس-دون-استكماله

قرر اتحاد كرة اليد حسم الموسم المؤجل بمنح نادي الزمالك لقب الدوري، بينما النادي الأهلي لقب كأس مصر دون إستكمالة.

أعلن الإتحاد المصري لكرة اليد الموقف النهائي من مباراة الأهلي والزمالك، بعد أن قرر الأخير تقديم شكوى تحتوي علي إشراك إبراهيم المصري لاعب دائرة المارد الأحمر وهو مصاب بفيروس كورونا.

وأكد الاتحاد المصري لكرة اليد ان المستندات التي تقدم بها النادي ‫الاهلي‬ تثبت صحة موقفه وان نتيجة الرابيد تست الخاصة باللاعب إبراهيم المصري كانت سلبية قبل لقاء الكأس.

الموقف النهائي لمباراة الأهلي و الزمالك وكان الزمالك قد قرر التقدم بشكوى للإتحاد المصري لكرة اليد يؤكد فيه بالمستندات إشراك اللاعب إبراهيم المصري في نهائي كأس مصر وهو متاثرا بإصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد بنتيجة 26-23 في المباراة التي جمعت الفريقين علي مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.