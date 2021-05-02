/629536/بعد-غد-إقتصادية-النواب-تواصل-النظر-في-مشروع-الموزانة-للعام-المالي-2021-2022

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعتها، بعد غد الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والمقترحات المُقدمة من النواب.

لجنة التضامن الإجتماعي

وتعقد لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إجتماعا لمناقشة مشروعى خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 -2022 فيما يخص وزارة التضامن"قطاع الحماية االإجتماعية – مدريات التضامن الإجتماعى بالمحافظات، وذلك بحضور السيدة وزيرة التضامن االجتماعى.

اللجنة الإقتصادية

فيما تعقد لجنة الشئون الإقتصادية إجتماعا لمواصلة النظر في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها:

ديوان عام وزارة التجارة والصناعة جهاز التمثيل التجاري الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات صندوق تنمية الصادرات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية

رئيس النواب يهنئ البابا تواضروس

هذا وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد بعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‏، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة.

وقال جبالي في برقية التهنئة:" أتقدم بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع ‏الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد ‏القيامة المجيد".

وتابع رئيــس مجلس النواب:" قداسة البابا مثالاً يحتذى به في الوطنية، وصاحب مواقف مساندة ‏للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي ‏تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، داعيا المولى أن يرعى الوحدة الوطنية ويديم الألفة"