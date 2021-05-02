صور- رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التنموية بالغردقة

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الغردقة، يرافقه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث جاءت جولة رئيس الوزراء بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الغردقة.





شملت جولة رئيس الوزراء لمدينة الغردقة تفقد عدد من المشروعات منها ميدان جهينة، وميدان سينزو، وسوق الخضار الجديد، وأعمال التجديدات بشاطئ العام رقم 4، وعدد من ميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة. ومن جانبه كلف "مدبولى"، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات التى ما زالت لم تنتهى الأعمال، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعدم فتح مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء تماما من المشروعات القائمة.

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