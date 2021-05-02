شارك قطاع مياه النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى من خلال الإدارة المركزيه للتعاون الخارجى، فى الاجتماع الحادي عشر لمجموعة خبراء المياه للاتحاد من أجل المتوسط وبمشاركة الدول الأعضاء من (مصر –فلسطين – تركيا – تونس – الجزائر –المغرب –الأردن-اسبانيا- فرنسا – مالطا) وسكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط وممثل المفوضية الأوروبية.
وتناول الاجتماع تقييم التقدم الذى تم إحرازه حتى الآن في تنفيذ إطار سياسة الاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه لعام 2030 وتعزيز الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط والصفقة الخضراء الأوروبية .
جدير بالذكر، أنه بعد الاعتراف رسميًا بالمياه كقضية سياسة خارجية في عام 2013، فقد اعتمد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كافة الاستنتاجات الجديدة بشأن دبلوماسية المياه في الاتحاد الأوروبي، مما جعل قضية ربط المياه والأمن والسلام، بما في ذلك إمكانات المياه، بمثابة أداة لتحقيق السلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرى تشارك فى اجتماع خبراء المياه للاتحاد من أجل المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.