وزير التعليم العالى يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة الزقازيق الأهلية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الأحد، مقر جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة العاشر من رمضان، برفقة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ، وذلك في إطار متابعة انتظام سير الأعمال الإنشائية في الجامعات الأهلية الجديدة.

واطلع الدكتور خالد عبد الغفار على معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة، مشيدا بالالتزام بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

جدير بالذكر، أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع على مساحة 44 فدانا وتضم عدة مباني منها، (إدارة الجامعة - 6 مباني أكاديمية - مبنى الورش - مبنى ريادة الأعمال والابتكار - مبنى المعامل) بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية، وتضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب ومكاتب إدارية.

وتقدم الجامعة عدة برامج دراسية مميزة، منها (العلاج الطبيعي - التمريض - الصيدلة والتصنيع الدوائية - الطب البشري - طب وجراحة الفم - تكنولوجيا المختبرات الطبية - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة - ريادة الأعمال وعلم الآثار والتراث - التحليل المالي - التكنولوجيا المالية - برنامج الوسائط المتعددة الرقمية - هندسة البناء - العمارة البيئية والعمران - المعلوماتية الطبية - هندسة الميكاترونكس والأتمتة - هندسة الروبوتات - الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه - العلوم الحضرية والتخطيط مع علوم الكمبيوتر "المدن الذكية" - هندسة الفضاء والطيران - هندسة نظم الاتصالات - الجيومعلوماتية - الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات - هندسة المواد وإدارة التصنيع - الهندسة الطبية - إدارة مشروعات - شبكات الحاسب والأمن السيبراني).