دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب محمد إسماعيل خلال 120 يوم عمل برلماني

/629537/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائب-محمد-إسماعيل-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

قدم النائب محمد إسماعيل، أحد أهم قيادات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أداءا برلمانيا نموذجيا، وزع خلاله جهوده واهتماماته على قضايا الشارع والمواطن من ناحية، والقضايا النوعية التي تمس الاقتصاد وتحسين مقدرات البلاد من ناحية أخرى. النائب محمد إسماعيل، أحد أبرز الوجوه في اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، وقد رصد دوت الخليج أداءا خارقا على مدار 120 يوما من العمل البرلماني، الذي كرر خلالهم مرات نزوله إلى الشارع والتقاءه المواطنين والمسؤولين، بخلاف كم هائل من المداخلات والتعليقات والتصريحات مع القضايا الساخنة التي شغلت الرأي العام.

تفاؤل واسع

أظهر النائب حالة من التفاؤل الواسع، والتي ثبت صدقها فيما بعد، حول المناخ السياسي في البلاد، ومايمكن أن تقدمه التنسيقية للبرلمان، ففي ١٦ ديسمبر قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن برلمان 2021 سيشهد طرح تشريعات هامة ذات قيمة، موضحًا أن مجلس النواب الجديد ممثل فيه المرأة بنسبة تزيد عن 25% وبينهم شابات، فضلًا عن نسبة كبيرة من الشباب من سن الـ25 وحتى الـ45، وهذا يُعد جيل الشباب وجيل الوسط السياسي من الشباب.

وأضاف «إسماعيل»، أن تواجد الشباب بنسبة كبيرة داخل البرلمان يُعطي المجلس بعض المميزات، أولها أن البرلمان قادر على تقديم أداء أكثر مجهودًا على الجانب الخدمي للمواطنين، أو على أداء دوره التشريعي وإصدار قوانين قادرة على الوصول إلى المواطن بحياة أفضل، فهناك تطلعات كبيرة للبرلمان، كما أن النواب الشباب يمثلون الطيف السياسي.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن عددًا كبيرًا من الشباب المؤهلين ممثلون في مجلس النواب الجديد، «الشباب كله متحمس، عنده رؤى وبرامج وأجندة تشريعية عاوز يقدمها، الشباب قادر على استكمال ما قام به زمايلنا في 2015 وهيؤدي بشكل أفضل، الأمر الذي يساعد الدولة المصرية في إيجاد تشريعات أو بنية تشريعية تساهم في بناء اقتصاد قوي لبناء دولة قوية».

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب ممثله في مجلس الشيوخ بعدد 12 نائب، وفي مجلس النواب بعدد 28 نائب، كما أن فكرة التنسيقية كانت منذ عامين أي 2018، «مفيش حد يقول أول ما عملوا تنسيقية شباب الاحزاب دخلوا النواب على طول، ده حصد جهود وشغل عامين، شباب التنسيقية ممثل فيه 26 حزب، كل الطيف السياسي في مصر موجود في التنسيقية أقصى اليمن لأقصى اليسار موجود وقادرين ندير اختلافتنا دي ودي مصدر للقوة.

28 فبراير قال النائب محمد اسماعيل، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إن ما حققته الأكاديمية الوطنية للتدريب إنجازا تاريخيا لمؤسسة عمرها عامين ونصف، وذلك ليس إنجازا في مصر فقط ، ولكنها وصلت العالمية من خلال المشاركة في تنظيم ٨ مؤتمرات ومنتديات شباب عالمية.

وأكد إسماعيل، أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لديهم تصور كامل لمشروع كامل للأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلى أن مشروع القانون جاهز.

14 مارس قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تبدأ عصر الجمهورية الثانية وعاصمتها الإدارية الجديدة، مضيفا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومن المستهدف تحقيق الاكتفاء من المواد البترولية خلال 2023، مشيرا إلى أن نجاح الدولة المصرية في حل أزمة الكهرباء بعد ثورة 30 يونيو، إضافة إلى تحقيق معدلات اقتصادية إيجابية خلال أزمة كورونا، معلقا بالقول: "مصر تحقق إنجازات تاريخية".

وشدد إسماعيل على أن الدولة تولى اهتماما بالغًا بقطاع الطاقة إدراكًا منها لدوره الهام كمحرك فاعل للنمو الاقتصادى، وتعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، وذلك من خلال عوامل عدة شملت عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع فى المشروعات التى تساعد فى ترشيد استهلاك الوقود، وأيضًا تلك التى تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول.

١٥ مارس : التقى النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزبة دنا بالإسكندرية للاستماع للمشكلات التى تواجه المنطقة من الأهالى والقيادات الطبيعية الموجودة بالمنطقة، مؤكدا أنه سوف يتم التجهيز والعمل على حلها.

وكان قد تقدم محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يشمل عرض استغاثة أهالى منطقة "وينجت" لمنع سير التكاتك فى الشارع الرئيسى، وإلغاء نقاط جمع القمامة من الشارع ودراسة إمكانية تحويل الشارع اتجاه واحد.

وقال محمد إسماعيل، فى تصريحات صحفية، تم عرض بعض المقترحات التى يمكن أن تكون حلول واقعية للمشكلة انطلاقا من مفهوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سياسة بمفهوم جديد، مؤكدا أن المحافظ أصدر القرار رقم 61 لسنة 2021، وكلف اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، برئاسة اللجنة التى تضم فى عضويتها رئيس حى شرق والجهات المعنية لمناقشة الحلول المقترحة لتنفيذ مطالب أهالى " وينجت "وكيفيه تنفيذها.

ووجه محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لمحافظ الإسكندرية وكل قيادات المحافظة على ما يبذلوه من جهد لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ خطط الدولة التنموية، مضيفا أن سرعة الاستجابة أكبر دليل على ذلك.

صولات وجولات

28 مارس، واصل النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاته الميدانية ولقاءاته بالمواطنين بأهالى دائرته، حيث التقى بأهالى منطقة سكينة للاستماع إلى مشاكلهم والسعى لتوصيلها للجهات المختصة.

وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن دورهم الأساسى هو توصيل صوت المواطن.

3 إبريل قال النائب محمد إسماعيل ان القرار الذى أعلنه وزير قطاع الاعمال بالأمس بتطوير المصنع في مكانه انتصار، مشيرا الى انه كان قد صدر قرار مفاجئ من الجمعية العمومية الغير عادية بنقل عدد من الوحدات من شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الى موقع شركة "النصر للاسمدة بالسويس مؤكدا على ان عدد العمال العاملين بالدلتا للاسمدة حوالى 2500عامل وبعد قرار النقل كان من سيتمكن من العمل بالشركة هم 400 عامل فقط. وتابع إسماعيل حينها أنه كان هناك احتياج لجزء من اراضى الشركة لبناء وحدات سكنية أمثال بشائر الخير والاسمرات.

9 إبريل، عقد النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات استماع مع بعض ممثلى الأندية الشعبية بالإسكندرية لمعرفة تضررهم من قرار دمج الأندية الشعبية ودراسة آثاره الايجابية والسلبية.

وقال النائب محمد إسماعيل، إنه تم ترتيب لقاء مع وزير الشباب والرياضة بحضور المهندسة داليا أحمد مدير هيئة المكتب وتم عرض الأثار السلبية لقرار دمج الأندية الشعبية، مشيرا إلى أن الوزير وعد بحل المشكلة نظرا لإيمانه بأهمية توسيع القاعدة الرياضية نظرا للدور الذى تقوم به تلك الأندية من الحفاظ على النشء والشباب من الأفكار الهدامة.

وذكر النائب محمد إسماعيل أنه تم عمل لقاء مع الدكتورة مع صفاء وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتجهيز دراسة شاملة وعرضها على الوزير لإرجاء دمج الأندية الشعبية.

١٢ أبريل قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه من أهم اختصاصات مجلس النواب التى اقرها الدستور، إقرار الحساب الختامى، مضيفا: "امس تم عرض ملاحظات لجنة الخطة والجهاز المركزى حول الحساب الختامى، و70% من هذه الملاحظات تتكرر عام بعد عام ولا حياة لمن تنادى من الحكومة، وكنت انتظر أن يرد ممثلى المالية والحكومة وهو ما لم يحدث". وأشار النائب خلال تعقيبه على الحساب الختامى لعام 19/20 بالجلسة العامة اليوم، إلى أن من أهم الملاحظات كانت وجود بعض المشكلات فى استخدام القروض الخارجية، مشيرا إلى أن نائب وزير التخطيط أعلن أن هناك ضوابط لإقرار القروض لكن لم يذكر هل هناك ضوابط لاستمرار الانفاق من هذه القروض، مطالباً بتقديم تقرير ربع سنوى عن القروض لمجلس النواب لكى تستطيع اللجان النوعية متابعتها. وأشار النائب محمد إسماعيل إلى عدم الاستفادة من المشروعات، لافتا الى وجود 11 مليار جنيه استثمارات فى مشروعات متوقفة بسبب عدم توصيل المرافق أو غيرها من الأسباب، مطالبا بمحاسبة المسئول. ولفت عضو التنسيقية إلى تأخر تنفيذ المشروعات بسبب عدم الحصول على التراخيص، رغم أن الحكومة هى التى تنفذ هذه المشروعات، وتابع "فهل نعمل فى جزر منعزلة"، موضحاً أن من بين أسباب تأخر التنفيذ أيضا عدم دقة الدراسات، مشددا على ضرورة محاسبة المسئول. وطالب عضو التنسيقية بتحديد المسئولية عن المخالفات المالية تجاه بعض مجالس ادارات بعض الهيئات التى لم تعتمد حساباتها الختامية فى المواعيد القانونية المحددة، كما طالب بحصر الأصول غير المستغلة من مبانى وأراضى التي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة منها وكذلك من المخزون الراكد، مشدداً على اهمية تحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.

قضايا المواطن

١٨ أبريل تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتوفير الاحتياجات اللازمة لمركز طب الأسرة أبيس الأولى بالإسكندرية، والتى تعانى من نقص فى أخصائى باطنة وأدوية السكر وسيارة إسعاف، حيث إن الوحدة هى السبيل الوحيد لتقديم الخدمات الطبية.

وقال النائب محمد إسماعيل إنه بناء على الشكوى الواردة من أهالى قرية أبيس الأولى، بخصوص نقص بعض المستلزمات الطبية والادوية واحتياج وحدة طب الأسرة بالقرية لصيانة بعض الاجهزة فقد تقدمنا بطلب لوزيرة الصحة وبناء عليه تم تشكيل لجنة لدراسة وتوفير تلك الاحتياجات واثناء زيارتى تبين توفير بعض من المستلزمات الطبية و الأدوية واصلاح بعض الأجهزة و سيتم متابعة توفير باقى الأحتياجات".

وقبلها قد تقدم محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يشمل عرض استغاثة أهالى منطقة "وينجت" لمنع سير التكاتك فى الشارع الرئيسى، وإلغاء نقاط جمع القمامة من الشارع ودراسة إمكانية تحويل الشارع اتجاه واحد.

وقال محمد إسماعيل، فى تصريحات صحفية حينها، إنه تم عرض بعض المقترحات التى يمكن أن تكون حلول واقعية للمشكلة انطلاقا من مفهوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سياسة بمفهوم جديد، مؤكدا أن المحافظ أصدر القرار رقم 61 لسنة 2021، وكلف اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، برئاسة اللجنة التى تضم فى عضويتها رئيس حى شرق والجهات المعنية لمناقشة الحلول المقترحة لتنفيذ مطالب أهالى " وينجت "وكيفية تنفيذها. ووجه محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لمحافظ الإسكندرية وكل قيادات المحافظة على ما يبذلوه من جهد لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ خطط الدولة التنموية، مضيفا أن سرعة الاستجابة أكبر دليل على ذلك.

27 إبريل وجه النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكره لهيئة مكتب لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، مؤكدًا على أن القانون رقم 87 لسنة 2015، يساهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والانتقال من سوق إقليمي إلى سوق تنافسي، مما يترتب علية أهمية وجود فصل بين أنشطة وزارة الكهرباء من حيث النقل والانتاج والتوزيع.

وأشار عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل، إلى أن الشركة القابضة تحتاج إلى توفيق أوضاعها، وإعادة هيكلة شركاتها، مما يساعد فى دخول السوق التنافسي وتداول الطاقة الكهربائية بالنقل أو الإنتاج والتوزيع، خاصة مع دخول عدد من الشركات، ولذا يجب على الشركات الوطنية أن تكون مستعدة وأن يتم هيكلتها، وذلك لوجودها فى جميع انحاء مصر.

وقال عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل:” جائحة كورونا تسببت فى إرجاء رفع الدعم عن الكهرباء لمدة 3 سنوات، مما تسبب فى تأخير عملية إعادة هيكلة شركات الكهرباء”.

وتابع عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل:” البند الثانى يفرض على الشركة القابضة، الفصل بينها وبين شركة الانتاج، وما يتعلق بإعداد الدراسات الخاصة بنقل وتبادل الطاقة مع الدول المجاورة، والذي سيعزز دور مصر الإقليمي، بالإضافة إلى وضع دراسات لمصادر بديلة لإنتاج الكهرباء، سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، والتى توفر للدولة المزيج الأمثل فى الطاقة مما سيحقق رؤية مصر 2030، وبناء عليه نوافق كتنسيقية شباب الأحزاب، من حيث المبدأ ع قانون رقم 87 لسنة 2015.

2 مايو هنأ النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب،وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمال مصر فى عيدهم الوطني والذي يوافق الاول من مايو من كل عام ،قائلا:"كل عام وكل ترس من تروس ماكينه التنميه طيب،وكل عام وكل يد عامله ساهمت في بناء مصر الحديثه بخير".

وتابع النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،"دمتم ودامت مصر بكم ما أسعد أن يرى العامل ثمار عمله و أثرها فى مسيرة التنمية "، واكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ان عمال مصر هم يد الدوله القوية نحو الانتقال إلي الجمهورية الثانية،لافتا إلي أن الدولة المصرية لا تنتظر عيد العمال حتي تهتم بهم وتكرمهم وتقدم لهم كل سبل التقدير والاعتزاز علي مجهودهم في دفع عجلة التنمية.