/629538/نائب-تونسي-يطالب-بحل-البرلمان-مغارة-علي-بابا

وطالب منجي الرحوي البرلماني التونسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، بحل البرلمان التونسى في أسرع وقت.

سوء إدارة راشد الغنوشى للمجلس

ووصف الرحوي البرلمان بمغارة على بابا، وذلك بسبب سوء إدارة راشد الغنوشى للمجلس، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى يعانى منه كل فئات الشعب التونسى ستمرر حركة النهضة قانونا يشمل العفو على مجموعة كبيرة من اللصوص هربوا أموال الشعب التونسى للخارج.

وقال: "فى الوقت الذى يعاني فيه الجميع، مجلس النواب يعدى الأسبوع المقبل مشروع قانون العفو على الكناطرية واللى هربوا فلوسهم للخارج".

مشيرا إلى نسبة الحضور داخل البرلمان والتصويت مستفرة للغاية من حركة النهضة، مضيفا: برلمان عصابة وكمشة مجرمة لابسين رابطات عنق ومكيجين ويتكلموا بالعربية الفصحى ولابسين الزى متع التجارة بالدين ويبداوا خطاباتهم باسم الله ويزينوه بآيات قرانية".

واختتم تصريحاته بقول "حل البرلمان واجب".

قيس سعيد : بحاجة إلى برلمان وطني محترم

وكان الرئيس التونسي قد صرح قبل مغادرته للعاصمة المصرية القاهرة، خلال موكب الاحتفال بعيد الشهداء، أن "تونس بحاجة إلى برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة"، في إشارة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

كما رفض الرئيس التونسي قبل أسبوع، المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، وذلك بعد أيام من تعديلات أجرتها الأغلبية البرلمانية بقيادة حركة النهضة.

تنظيم الإخوان إلى زوال

فيما قال النائب عن حركة الشعب التونسي هيكل المكي، اليوم الأحد، إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر، يوجد بها تطابق للمواقف بين البلدين والتباهي في الرؤية والتصورات والمواقف بخصوص عدة قضايا دولية.