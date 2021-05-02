/629539/رئيس-الإتحاد-الدولي-يهنئ-عميد-لاعبي-العالم-أحمد-حسن--بمناسبة-عيد-ميلاده

احتفل الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر تويتر، بعيد ميلاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، ونشرت الصفحة أجمل أهداف الصقر وعلقت قائلة: "أربعة ألقاب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية عميد لاعبى العالم برصيد 184 مباراة يحتفل اليوم نجم الفراعنة أحمد حسن بيوم ميلاده".

ويحتفل أحمد حسن، عميد لاعبى العالم ونجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ46.

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وهنئ انفانتينو رئيس الإتحاد الدولي عميد لاعبي العالم " أحمد حسن " بمناسبة عيد ميلاده .

وقد حصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007، وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.

بدأ مسيرته الكروية مع مركز شباب مغاغة، وفي موسم 1993-1994 انتقل إلى نادي أسوان ،ثم انضم للمنتخب الأوليمبي موسم 1994-1995 في عهد الروماني ستايكو ولكنه لم ينل فرصته الحقيقية إلا عندما تولى الهولندي رود كرول مهمة تدريب المنتخب الأوليمبى.

ثم انتقل أحمد حسن في الموسم التالي إلى النادي الإسماعيلى وكان يتولى تدريب الفريق وقتها أسامة خليل.

وفى أول مباريات اللاعب مع الدراويش ساهم في فوز الفريق على الترجى عام 95 بهدف مجدى الصياد، ليصل الإسماعيلى للدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية. وساهم حسن بعد ذلك مع الإسماعيلي في حصول الدراويش على كأس مصر 96-97 تحت قيادة علي أبو جريشة.