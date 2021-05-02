/629540/تضامن-النواب-تناقش-مشروعي-خطة-التنمية-الإقتصادية-والموازنة-العامة-الأربعاء-المقبل

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعتها، بعد غد الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والمقترحات المُقدمة من النواب.

اللجنة الإقتصادية وتعقد لجنة الشئون الإقتصادية إجتماعها لمواصلة نظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، الخاصة بوزارة قطاع العام والهيئاتىوالجهات التابعة لها: *ديوان عام الوزارة *مركز معلومات قطاع الاعمال بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. لجنة التضامن الإجتماعي كما تواصل لجنة التضامن الإجتماعي عملها وتناقش مشروعى خطة التنمية االقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 -2022 فيما يخص المجلس القومى للسكان. رئيس النواب يهنئ البابا تواضروس هذا وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد بعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‏، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة. وقال جبالي في برقية التهنئة:" أتقدم بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع ‏الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد ‏القيامة المجيد". وتابع رئيــس مجلس النواب:" قداسة البابا مثالاً يحتذى به في الوطنية، وصاحب مواقف مساندة ‏للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي ‏تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، داعيا المولى أن يرعى الوحدة الوطنية ويديم الألفة"

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