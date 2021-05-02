/629541/السيدة-انتصار-السيسي-تهنئ-المصريين-بعيد-القيامة-المجيد
تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وكتبت السيدة انتصار السيسى علي حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد القيامة المجيد أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين . كل عام وأنتم بخير".
الرئيس يهنأ بعيد القيامة
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، التي تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه.
وأضاف الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: " فقد أثبتت مصر عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون.. دوت الخليج ويحيا شعبها وجيشها إلى يوم الدين.. كل عام وأنتم بخير".
مفتي الجمهورية يهنأ
بينما هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة المجيد.
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