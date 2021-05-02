دوت الخليج يرصد كشف حساب النائبة مرثا محروس خلال 120 يوم عمل برلماني

/629534/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائبة-مرثا-محروس-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

هى إحدى الوجوه الشابة التى تمتلك مخزونًا علميًا ممتدًا، وتنطلق من قاعدة وطنية راسخة أساسها أن مصر دولة محورية ذات سلطان وقدرة على ممارسة دورها الريادي.

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