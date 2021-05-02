/629543/خالد-الغندور-أحمد-مجاهد-أجل-ماتشات-الأهلى-عشان-أفريقيا

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، وذلك عقب موافقة اتحاد الكرة على تأجيل مباراتى الأهلى أمام وادى دجلة وسيراميكا فى الدورى العام، بسبب ارتباطات الفريق الأحمر الأفريقية، وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "أحمد مجاهد أجل ماتشات الأهلى عشان أفريقيا وإحنا الموسم الماضى اتخصم 6 نقاط والأهلى رفض التأجيل.. صباحكم زى الفل."

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

اجتماع طارئ بمقراتحاد الكرة مع أندية القسم الأول

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديثاً يقدم أداء جيدا، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري

نجح الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 120 مناسبة من خلال 65 لاعبا يتقدمهم حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، وكان حسام غالي قائد الأهلي السابق صاحب آخر أهداف الفريق في شباك غزل المحلة.

استقبلت شباك الأهلي 51 هدفا ونجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة في 49 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل في 23مباراة، أسامة عرابي لاعب الأهلي الأسبق أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما شارك في 20 مباراة.